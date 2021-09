Faurecia : Lancement de l'OPA sur Hella

(CercleFinance.com) - Faurecia indique avoir publié le document d'offre relatif à son offre publique d'achat volontaire en numéraire de toutes les actions de Hella, acteur majeur de l'éclairage et de l'électronique automobile basé à Lippstadt, en Allemagne.



Le prix de l'offre est de 60 euros par action en numéraire (60,96 euros en incluant un dividende prévu). La première période d'offre s'ouvre ce lundi et se terminera le 25 octobre à 24:00 CET, une deuxième pouvant se dérouler du 29 octobre au 11 novembre à 24:00 CET.



Le rapprochement de Faurecia et de Hella donnera naissance au septième équipementier automobile mondial. La réalisation de l'offre est soumise aux conditions suspensives usuelles, mais n'est pas à l'atteinte d'un seuil minimum d'acceptation.



Pour rappel, Faurecia a conclu à la mi-août un accord avec le pool familial et avec Hella pour acquérir auprès du pool familial sa participation de 60% au prix de 60 euros par action payé en numéraire et en actions Faurecia.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

