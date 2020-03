Faurecia : Jefferies n'est plus à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Faurecia de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 56 à 30 euros, dans une note consacrée aux équipementiers automobiles européens confrontés à l'impact de la crise du coronavirus.



Le broker réduit en moyenne de 35% ses estimations de profits opérationnels pour le secteur en 2020. 'Sur la base de ce scénario, nous considérons que les cours actuels constituent de bons points d'entrée sur les groupes disposant de bilans solides', juge-t-il.



Jefferies estime que la couverture des dividendes est supérieure à 100% pour les valeurs suivies, à l'exception de Faurecia et Valeo, ce qui selon lui place les propositions de dividendes au titre de 2019 de ces deux groupes 'à risque'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur FAURECIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok