Faurecia : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son opinion 'achat' sur Faurecia au regard du potentiel qu'implique son nouvel objectif de cours de 32,4 euros (contre 37,4 euros précédemment) et de la faiblesse préservée des multiples en dépit d'une nouvelle baisse de ses BNA.



Le bureau d'études revient sur le dernier volet du financement de l'acquisition de Hella 'annoncé vendredi, un peu par surprise, surtout concernant la décote, proche de -40% avec cette émission proposée à 15,5 euros pour un montant global de 705 millions d'euros'.



Post création de 45 millions d'actions nouvelles, le nombre d'actions monte mécaniquement de +15% par rapport à ses estimations à 197 millions. Après ajustement en outre des frais financiers, ses attentes de BNA 2022/24 sont impactées de -20%/-18%/-13%.



