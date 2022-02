Faurecia : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son opinion 'achat' sur Faurecia, qui demeure d'ailleurs dans sa liste de valeurs favorites, malgré un objectif de cours ajusté de 65 à 61 euros au lendemain de la publication annuelle de l'équipementier automobile.



'Au-delà du 'set de résultats' 2021 globalement en ligne après deux avertissements au dernier trimestre 2021, ce qui polarise l'attention c'est 2022/2025 pour les perspectives du nouveau groupe Forvia', souligne le bureau d'études.



'Les objectifs 2025 du nouvel ensemble sont réitérés mais les guidances 2022/23 restent en attente jusqu'au 28/04, date de publication du premier trimestre 2022', note l'analyste, qui ajuste à nouveau ses BNA 2022/23 de -11,3% et -6,9%.



