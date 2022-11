Faurecia : Invest Securities remonte un peu sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Faurecia dans une optique moyen-long terme, avec un objectif de cours remonté très légèrement de 22,5 à 23,1 euros malgré des attentes de BNA abaissées pour l'équipementier automobile.



Au sortir de deux journées de CMD, l'analyste déclare 'saluer l'argumentaire déployé pour adresser la réduction de la dette sur la base d'un plan opérationnel plausible de réduction de coûts calé sur des anticipations de marché prudentes'.



Le bureau d'études abaisse ses BNA 2022/24 de -6,2%/-4,7%/-2,1%, mais pointe une 'très récente (mais peut-être pas durable) amélioration du WACC' de son DCF ainsi que la remontée, en fin de semaine dernière, des multiples sectoriels.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.