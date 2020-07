Faurecia : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 48 E (contre 42,40 E) après l'annonce des résultats du 1er semestre.



Le bureau d'analyses estime que cette publication S1 2020 est ressortie en ligne avec notamment le passage inévitable de l'EBITA en négatif (-114mE), un FCF de -1 045mE et un RNpg de -433mE.



' Mais les 12MdsE de prises de commandes au S1 20 permettent au groupe de reformuler avec une bonne visibilité ses guidance S2 2020, 2020 et surtout 2022 avec une bonne surprise, c'est à dire le retour à une marge d'EBITA de 8% '.



' Nos BNA 2020/22e sont revus après cette publication de -104%/-8,8%/+4,1%. Le ' Spin-off ' fin 2020 devrait soutenir la revalorisation en cours depuis 3 mois (+12%) ' rajoute le bureau d'analyses.



