Faurecia : Invest Securities rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jugeant que 'la faiblesse des multiples n'est pas rationnelle', Invest Securities maintient Faurecia dans sa 'Sélection IS' avec un opinion 'achat' et un objectif de cours rehaussé de 61 à 68 euros dans le sillage d'une estimation de BNA 2021 relevée de 25%.



'La publication 2020 est ressortie clairement au-dessus des guidances et des attentes. Les guidances 2021 sont prudentes mais confirment un fort rebond en croissance et en marge d'EBITA par rapport à 2020 et au second semestre 2020', note l'analyste.



Il ajoute que la journée investisseurs, qui a chiffré les objectifs 2025 dans le détail, 'ouvre des perspectives très bien documentées avec un levier de croissance en surperformance supérieur à cinq points et une marge d'EBITA au-dessus de 8% en 2025'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.