Faurecia : Invest Securities réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securitiesconfirme sa note 'achat' dans une optique de long terme sur le titre Faurecia avec un objectif de cours réduit de 26,5 à 22,5 euros.



Le bureau d'analyses indique qu'au 3e trimestre, la performance du CA est ressortie au-dessus des attentes. Le groupe a ainsi relevé sa guidance de CA 2022 mais sans revenir sur le FCF 2022 'juste positif'pas plus que sur le niveau de la Dette Nette post acquisition de Hella 'qui ne cesse d'inquiéter au regard du dérapage des taux depuis fin août', souligne le broker.



Avant le CMD du 3 et 4 novembre et après une chute du titre de -65% depuis le début de l'année, 'ce n'est plus le moment de céder à la tentation de 'jeter l'éponge'et la capacitéde conviction des dirigeants sera mise à rude épreuve', analyse Invest Securities.



Dans ces conditions, le broker indique réviser ses BNA 2022/2024 de respectivement +2,4%/-0,4%/-4,4%.





