Faurecia : Invest Securities confirme son objectif

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que depuis le dévoilement des guidances 2021-2025, lors du CMD du 22 février, il attendait cette publication du 1er trimestre 21 avec une certaine réserve en raison de l'impact, difficile à chiffrer, de la pénurie des composants dans l'industrie automobile mondiale.



' Or la croissance organique T1 est nettement au-dessus de nos attentes et du consensus avec la certitude que le T2 sera plus favorable sur le mix géographique en dépit de la pénurie ' indique Invest Securities.



' Au total, les guidances 2021 et nos estimations 2021/23e sont inchangées. Nous sommes rassurés au regard de la forte confiance affichée par la direction qui suggère que le T1 est en avance en termes de marges et de FCF ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son objectif de cours à 68E et son opinion à achat.



