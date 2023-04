Faurecia : Invest Securities ajuste sa cible après le CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Faurecia avec un objectif de cours ajusté de 29 à 30 euros, après un chiffre d'affaires du premier trimestre ressorti nettement au-dessus des attentes (+4,8%) avec une croissance organique de +17,6%.



'Les guidances 2023 et 2025 sont entièrement reconduites et nos BNA, ajustés en février de -8%/-3%/-3%, sont, cette fois, inchangés à la suite de cette publication', note l'analyste en charge de l'équipementier automobile.



'Sauf accident, après un premier semestre dont la marge d'EBITA est annoncée inférieure à celle du second semestre, un relèvement des guidances 2023 semble possible en juillet, le rebond peut donc se poursuivre', poursuit-il.



