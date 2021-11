Faurecia : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Faurecia, titre maintenu dans sa liste favorite, mais abaisse son objectif de cours de 76 à 70,7 euros, 'surtout impacté par la soudaine dégradation des multiples sectoriels depuis vendredi'.



'L'avertissement sur 2021 de Faurecia comme celui de Hella sont a priori sans impact sur 2022/23 (hors impact Omicron impossible à quantifier à ce stade), le groupe va bénéficier du levier de Hella intégré dans nos estimations depuis notre dernier flash', indique l'analyste.



Le bureau d'études abaisse ses estimations 2021 pour l'équipementier télécoms français, en conformité avec les nouvelles guidances, soit des BNA attendus pour 2021/22/23 ajustés de respectivement -13,8%/+0,6%/+0,1%.



