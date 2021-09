Faurecia : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Faurecia, qui reste dans sa liste favorite malgré un objectif de cours abaissé de 66 à 58 euros hors impact (positif) de Hella, au lendemain d'un avertissement sur 2021 lancé par l'équipementier automobile.



Le bureau d'études rappelle que le groupe avait laissé entendre un possible relèvement de ses guidances lors de sa publication des semestriels et annoncé le 16 août l'acquisition de Hella avec un fort effet relutif sur ses BNA.



Prenant acte de l'avertissement en révisant ses BNA 2021/22/23 de -24,4%/-13,8%/0%, avant effets de l'intégration de Hella, l'analyste souligne que le marché a accueilli cette annonce par une hausse de +6,7%, mettant fin à une dégringolade depuis mi-août.



