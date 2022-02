Faurecia : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Faurecia, titre maintenu dans sa liste favorite, avec un objectif de cours abaissé de 69,4 à 65 euros, au lendemain de la présentation des ambitions 2025 du nouvel ensemble baptisé Forvia constitué avec la reprise de Hella.



'En synthèse il n'y a pas de surprise sur les chiffres dévoilés qui sont quasi identiques à ceux déjà présentés le 16 août', note l'analyste, qui laisse inchangés ses BNA 2021/22/23 avant la publication 2021 'qui semble avoir toutes les chances de battre les attentes'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.