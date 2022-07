Faurecia : Invest Securities abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que cette publication du 1er semestre montre une performance opérationnelle assez disparate selon les secteurs avec notamment des soucis dans la branche Sièges mais globalement l'EBITA est en ligne confirmant notamment une contribution de HELLA satisfaisante dans le contexte très compliqué de ce semestre.



' Avant un S2 qui pourrait rebondir sous réserve de l'absence de nouveaux vents contraires, nos BNA 2022/24e sont revus de -3%/-8%/-11% ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat mais abaisse son objectif de cours à 26,5E (contre 32,4E).



