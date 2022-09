Faurecia : Intègre l'indice Euronext CAC 40 ESG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Faurecia, société du Groupe Forvia, annonce son intégration dans le classement de l'indice Euronext CAC 40 ESG. Elle sera effective à compter du lundi 19 septembre 2022.



L'indice CAC 40 ESG combine la mesure de la performance économique avec les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance.



' Combiner la croissance et la question environnementale est l'un de nos défis. Nous avons fixé un objectif de zéro émission nette en 2045. L'entrée de Faurecia dans l'indice ESG® Euronext CAC 40 suite à notre certification SBTi montre que nous allons dans la bonne direction ', déclare Patrick Koller, directeur général de Faurecia.



Le 4 novembre prochain, Forvia organisera sa 1ère journée du développement durable aux Docks de Paris, Aubervilliers. Elle présentera pour la première fois la feuille de route du groupe en matière de développement durable et ses actions détaillées.



