Faurecia : Forvia vise la neutralité carbone d'ici 2045

(CercleFinance.com) - Forvia, 7ème leader technologique mondial de l'industrie automobile regroupant Faurecia et Hella, annonce aujourd'hui la validation de sa feuille de route en matière de neutralité CO2par la Science Based Target initiative (SBTi). Ensemble, Faurecia et Hella atteindront des émissions nettes nulles d'ici 2045 - un objectif correspondant au standard le plus ambitieux de SBTi.



A court terme, Forvia s'engage à réduire de 80% ses émissions absolues de GES de scopes1 et2 d'ici2025. Forvia s'engage également à réduire de 45% ses émissions absolues de GES de scope3 d'ici2030.

A long terme, Forvia s'engage à réduire ses émissions absolues de GES de scopes1, 2 et 3 de 90% d'ici2045.



Cet objectif représente une réduction de 90% des émissions attribuables aux usines et aux produits de Faurecia et Hella sur l'ensemble de leur cycle de vie.



'Cette approbation confirme notre efficacité pour mener l'indispensable transformation de notre secteur. Nous repensons en permanence nos produits (matériaux, architectures) et la façon dont nous les produisons', indique Patrick Koller, directeur général de Faurecia.



