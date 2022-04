Faurecia : Est sélectionné par la CEC aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La California Energy Commission (CEC) a sélectionné Symbio, Faurecia, Michelin, ainsi que GTI et d'autres partenaires industriels, pour le développement et la démonstration d'un camion de classe 8 à hydrogène.



Ces camions, destiné au transport régional, sont les principaux contributeurs de l'initiative de mobilité zéro-émission hydrogène soutenue par l'État.



Le projet 'Symbio H2 Central Valley Express' a pour objet de développer un camion à piles à combustible hydrogène dont les performances seront équivalentes à celles d'un camion diesel de 15 litres, offrant ainsi une solution zéro-émission pour les usages intensifs du transport régional.



Avant fin 2023, le camion circulera pendant 12 mois sur un itinéraire de 650 kilomètres entre l'Inland Empire et le nord de la vallée de San Joaquin.



' Ce projet met en évidence la force d'un écosystème unique constitué de partenaires technologiques innovants dont Faurecia est fier de faire partie, et ce, dans une région qui est fer de lance en matière d'énergies durables ' a déclaré Jose-Vicente March, Directeur Général Solutions Zéro Emission, Amérique du Nord, Faurecia.



