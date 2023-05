Faurecia : Entouré sur un relèvement de broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Faurecia grimpe de plus de 5% à la faveur d'un relèvement de recommandation directement de 'sous-performance' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 50% à 24 euros, dans le cadre d'une note de Jefferies sur les équipementiers automobiles.



'L'environnement opérationnel devient enfin favorable aux équipementiers et le cycle post-Covid de baisse des revenus semble toucher à sa fin', juge le broker, qui 'utiliserait toute déception potentielle sur la compensation des prix pour renforcer l'exposition'.



Concernant Faurecia, Jefferies met en avant 'un levier opérationnel soutenant un désendettement et un bilan réparé, une fois que les cessions déjà annoncées seront finalisées, réduisant le ratio d'endettement à environ deux fois à fin 2023'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.