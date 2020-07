Faurecia : En perte opérationnelle au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Faurecia publie au titre du premier semestre 2020 un résultat opérationnel de -114 millions d'euros, contre 645 millions un an auparavant, baisse qui reflète l'impact de la contraction des volumes liée à la crise de la Covid-19, en partie compensé par des économies.



Les ventes de l'équipementier automobile chutent de 31,2% à 6.170 millions d'euros en données publiées. A périmètre et taux de change constants, elles ont diminué de 35,4% par rapport à une chute de 34,4% de la production automobile mondiale.



Faurecia table sur une marge opérationnelle d'environ 4,5% au second semestre 2020, ainsi que sur des ventes d'environ 7,6 milliards (avec une hypothèse de baisse de la production automobile mondiale d'environ 15% sur la période).



