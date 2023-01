Faurecia : Émission d'obligations additionnelles

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce le succès d'un placement privé d'obligations additionnelles liées au développement durable, de maturité 2026 et de coupon 7,25%, pour un montant de 250 millions d'euros, obligations placées à 101,75% du pair, soit un taux de rendement de 6,65%.



L'équipementier automobile affectera le produit net de cette émission au remboursement complet du 'bridge-to-bond' et du 'bridge-to-equity' liés à l'acquisition de Hella et à ses besoins de financement.



Les obligations additionnelles ont fait l'objet d'une demande d'admission à Euronext Dublin (Global Exchange Market). Leur date d'émission et de règlement-livraison est prévue pour le 1er février prochain.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel