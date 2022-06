Faurecia : Du terrain récupéré après la levée de fonds

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Faurecia prend 5% et récupère ainsi une grande partie de son repli de 6,8% de vendredi qui était lié à l'annonce du dernier volet du financement de l'acquisition de Hella, qui passe par une émission d'actions nouvelles pour un montant global de 705 millions d'euros.



Revenant ce lundi sur cette annonce, Invest Securities pointe l'ampleur de la décote, proche de -40% avec le prix proposé à 15,5 euros, et souligne que les 45 millions d'actions nouvelles portent le nombre d'actions à 197 millions, soit 15% de plus que son estimation.



Ceci amène le bureau d'études à réduire ses estimations de BNA pour l'équipementier automobile français, et donc à abaisser son objectif de cours de 37,4 à 32,4 euros, mais il maintient son opinion 'achat' sur Faurecia.



S'il reconnait aussi un montant levé et une décote plus importants que ce qu'il attendait, UBS réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 35 euros, qui implique un potentiel de progression de 37% pour le titre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.