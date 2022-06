Faurecia : 'devrait profiter des synergies de fusions'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 6% cet après midi à la Bourse de Paris. Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Faurecia avec un objectif de cours ajusté de 38,5 à 34,5 euros, dans le sillage d'un ajustement de sa séquence de BPA 2022-24 de 17% en moyenne, après l'augmentation de capital de l'équipementier automobile.



'La question de la levée de fonds étant close, l'attention des investisseurs s'est maintenant déplacée vers les cessions et l'exécution', note le broker, rappelant que le groupe vise au moins un milliard d'euros de recettes de cessions d'actifs (à fin 2023).



'L'attention principale de la direction se porte clairement sur la réalisation des synergies de fusions, qui devrait aider à augmenter le free cash-flow à 1,5 milliard d'euros par an après un faible démarrage en 2022', ajoute Stifel.



