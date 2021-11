Faurecia : Détient 79,5% d'Hella à l'issue de son OPA

(CercleFinance.com) - Faurecia a annoncé mardi qu'il s'était assuré le contrôle de 79,5% du capital d'Hella à l'issue de son offre publique d'achat (OPA) sur l'équipementier automobile allemand.



Le groupe français précise que les actionnaires d'Hella ont apporté plus de 21,6 millions de titres au cours de la période de l'offre, lancée le 27 septembre dernier et qui s'est achevée le 11 novembre.



Dans un communiqué, Faurecia explique que ce niveau de participation va lui permettre de mettre en oeuvre sa stratégie de création de valeur dès le premier jour suivant la réalisation de l'opération, prévue au début de l'année 2022.



