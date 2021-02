Faurecia : Dans le vert avec l'aide d'analystes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Faurecia prend plus de 2% avec le soutien de propos d'Oddo BHF qui maintient son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 50 à 60 euros, à la suite des résultats 2020 et des perspectives moyen terme de l'équipementier automobile.



'En effet, nous ressortons encore davantage convaincus que le rebond du groupe reste sous-estimé et que l'amélioration de son profil opérationnel et financier devrait permettre d'enclencher un rerating significatif', explique l'analyste.



De même, Invest Securities maintient Faurecia dans sa 'Sélection IS' avec un opinion 'achat' et un objectif de cours rehaussé de 61 à 68 euros dans le sillage d'une estimation de BNA 2021 relevée de 25%, jugeant que 'la faiblesse des multiples n'est pas rationnelle'.



