Faurecia : Cotation suspendue à l'ouverture

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce qu'à sa demande, Euronext a suspendu la cotation de son titre, à compter de l'ouverture du marché ce lundi et dans l'attente d'un communiqué, dans le cadre de la finalisation attendue des opérations liées à la réalisation de l'acquisition de Hella.



Pour rappel l'équipementier automobile a annoncé, la semaine dernière, que toutes les conditions suspensives étaient désormais satisfaites pour la réalisation de la transaction avec la famille Hueck annoncée le 14 août 2021 et pour le règlement-livraison de son OPA sur les actions Hella.



