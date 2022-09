Faurecia : Bientôt intégré à l'indice CAC 40 ESG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext annonce qu'à l'issue de sa révision annuelle de l'indice CAC 40 ESG, qui sera effective à partir du lundi 19 septembre, Teleperformance, Rexel, Faurecia et Edenred remplaceront Atos, Bouygues, Klépierre et Stellantis au sein de cet indice.



Fondé sur une évaluation indépendante réalisée par l'agence Moody's ESG Solutions, cet indice d'Euronext comprend les 40 sociétés de l'indice CAC Large 60 ayant les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).



