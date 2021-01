Faurecia : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg maintient sa recommandation d'achat sur le titre Faurecia et relève son objectif de cours à 56 euros, contre 49 euros précédemment.



L'analyste estime que les résultats financiers de l'exercice 2020 devraient apparaître 'bien au-dessus des prévisions et du consensus, grâce à une meilleure évolution des volumes au second semestre'. Et estime que les prévisions devraient également être revues à la hausse pour 2021.



Le broker s'attend en effet à ce que Faurecia présente des résultats 'probablement forts' au titre du 4e trimestre 2020 et rappelle qu'un CMD est prévu en février ainsi qu'une évènement sur les liquidités à la mi-mars.





