Faurecia : Berenberg, à l'achat, réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a établi mercredi un nouvel objectif de cours de 58 euros sur Faurecia, contre 60 euros jusqu'à présent, tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'automobile, le bureau d'études allemand souligne que le groupe français demeure sa 'valeur préférée' au sein des équipementiers du Vieux Continent.



'Au niveau des fondamentaux, nous continuons d'apprécier ses solides perspectives de croissance à moyen terme, la résistance de ses marges, sa capacité d'exécution démontrée et sa valorisation particulièrement attractive', explique-t-il dans l'étude.



Berenberg juge par ailleurs l'acquisition de Hella sensée d'un point de vue stratégique, mais aussi particulièrement relutive en termes de bénéfices.



