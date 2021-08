Faurecia : Barclays abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a ramené mercredi de 70 à 60 euros son objectif de cours sur le titre Faurecia, alors que l'équipementier automobile français est cité parmi les repreneurs potentiels de l'allemand Hella.



Le bureau d'études estime que ce sont ces spéculations qui sont à l'origine de la récente sous-performance du titre, qui accuse un repli de 20% sur les trois derniers mois à comparer à une hausse de 4% pour l'indice STOXX regroupant les valeurs européennes de l'automobile.



Pour Barclays, l'équipe de direction de Faurecia risque de se trouver face à un cas de conscience difficile, partagée entre les éventuels bénéfices qu'une telle opération pourrait avoir sur le moyen terme et l'effet potentiellement dilutif qu'elle pourrait impliquer à court terme.



'Quoi qu'il en soit, acquisition ou non, nous sommes fermement convaincus que Faurecia dispose de suffisamment de munitions pour prouver aux investisseurs le bien-fondé de son positionnement en tant qu'entité indépendante', conclut l'analyste, qui maintient en conséquence un conseil 'surpondérer' sur la valeur.



