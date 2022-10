Faurecia : Barclays abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réitère sa recommandation 'sous-pondérer' sur Faurecia avec un objectif de cours abaissé de 15 à 12 euros, se disant maintenant inférieur aux consensus pour 2023, de 15% sur le profit opérationnel et de 1,1 point sur la marge de l'équipementier automobile.



Avant le point d'activité du 21 octobre, le broker s'attend à ce que le marché se concentre davantage sur des propos quant au plan de cession d'actifs et aux vents contraires de coûts entrants en 2023, que sur la performance du troisième trimestre en elle-même.



