Faurecia : Baisse de 7,4% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Faurecia publie au titre du troisième trimestre 2020, un chiffre d'affaires en baisse de 7,4% à 3.874 millions d'euros, 'des ventes supérieures aux prévisions initiales, soutenues par l'amélioration des conditions du marché'.



L'équipementier automobile souligne une forte amélioration séquentielle avec un recul des ventes de 7% au troisième trimestre à périmètre et taux de change constants, après des baisses de 19,7% au premier et de 50% au deuxième.



Ajoutant que ses ventes ont progressé chaque mois du trimestre avec même une croissance organique de 1,2% en septembre, Faurecia relève ses objectifs financiers pour le second semestre et se dit 'en bonne voie pour atteindre son ambition à horizon 2022'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.