Faurecia : Faurecia annonce une croissance organique des ventes de 12,2% au 1er trimestre

PARIS (Reuters) - L'équipementier automobile Faurecia a annoncé lundi avoir réalisé une croissance organique de ses ventes de plus de 12% au premier trimestre et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Les ventes du groupe se sont élevées à 4,005 milliards d'euros de janvier à mars, soit 8,9% de plus qu'au premier trimestre 2020 quand cette ligne était ressortie à 3,678 milliards. A périmètre et taux de change constants, la croissance des ventes s'inscrit à 12,2%.

Faurecia a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Il vise donc 16,5 milliards d'euros de ventes et une "forte surperformance organique des ventes" supérieure à 600 points de base.

Il anticipe en outre une marge opérationnelle d'environ 7% de ses ventes qui se rapprocherait ainsi de ses niveaux d'avant la crise sanitaire.

"Au second trimestre et en tenant compte des effets négatifs de la pénurie de composants électroniques, nous afficherons une très forte croissance organique des ventes et surperformance, grâce au démarrage de production de nouveaux programmes", a commenté Patrick Koller, le directeur général du groupe.

"Nous sommes en très bonne voie pour atteindre tous nos objectifs financiers pour l’exercice ainsi que notre objectif en termes de prises de commandes", a-t-il ajouté.

