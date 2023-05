Faurecia : Accord signé pour une cession d'actifs à Cummins

(CercleFinance.com) - Après une phase de négociations exclusives, Faurecia annonce avoir signé un contrat pour céder à Cummins une partie de ses activités dans le domaine du post-traitement des gaz d'échappement de véhicules utilitaires en Europe et aux Etats-Unis.



Cet accord, pour une valeur d'entreprise de 142 millions d'euros après ajustements techniques finaux, prévoit le transfert à Cummins de deux usines situées à Roermond, aux Pays-Bas, et à Columbus, aux Etats-Unis, ainsi que leurs activités connexes.



La finalisation de la transaction, soumise aux approbations réglementaires, devrait intervenir avant la fin de l'année. Son produit contribuera au programme de cessions d'actifs de l'équipementier automobile pour un milliard d'euros d'ici fin 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

