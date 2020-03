Faurecia : Abandon des objectifs annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En raison de la crise mondiale, Faurecia prévient que ses objectifs financiers annuels 2020 ne sont plus valides, et qu'il présentera de nouveaux objectifs dès que les perspectives macro-économiques pour le reste de l'année offriront une visibilité suffisante.



Face à cette situation inédite, l'équipementier automobile est immédiatement passé en mode de gestion de crise pour ajuster en temps réel sa réponse au développement des impacts de la pandémie sur ses employés, ses clients et ses fournisseurs.



Il a dû arrêter un grand nombre de ses sites de production en Europe et va procéder à des fermetures de sites en Amérique du Nord et du Sud, mais 'se tient prêt à un redémarrage sécurisé de la production le moment venu', un redémarrage étant en cours en Chine.



