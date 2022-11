Faurecia : Face à la remontée des taux, l'équipementier auto Forvia va accélérer son désendettement

(BFM Bourse) - L’équipementier né du rachat de l’allemand Hella par le français Faurecia compte abaisser sa dette à 6 milliards d’euros à fin décembre 2025, en cédant des actifs et en générant 2,5 milliards d'euros de flux de trésorerie. A cette même date, le groupe compte réaliser des ventes d'environ 30 milliards d’euros.

Forvia va passer la seconde sur le désendettement. L’équipementier automobile est né en février du rachat de l’allemand Hella par le français Faurecia pour 5,4 milliards d’euros, un rapprochement qui a créé le septième acteur du secteur.

Mais cette opération, financée en grande partie par de l’emprunt, a laissé le groupe avec une importante dette. Ce qui a grippé les investisseurs, le marché n’appréciant guère les groupes endettés lorsque la conjoncture se dégrade et les taux d’intérêt remontent.

D’où la nécessite pour Forvia d’axer sa nouvelle feuille de route stratégique sur le désendettement pour "pour soulager les craintes des investisseurs", notait Stifel mercredi.

Le plan stratégique présenté ce jeudi par l’équipementier et intitulé "Power25" doit ainsi permettre au groupe de réduire drastiquement son levier d’endettement - mesuré par le ratio dette nette sur excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté – de 3,1 à fin juin dernier à 1,5 en décembre 2025. En valeur absolue, la dette nette passerait de 8,4 milliards d’euros à 6 milliards d’euros.

Abaisser le point mort

Pour y parvenir, l’entreprise va mener à bien un plan de cessions d’actifs non stratégique de 1 milliard d’euros d’ici à fin 2023 et compte générer, en cumulé, 2,5 milliards d’euros de flux de trésorerie net libre cumulé entre le second semestre 2022 et la fin de l'année 2025. Ce qui passera également par diverses actions, notamment un renforcement de l’efficacité des dépenses de R&D et une discipline accrue en matière de fonds de roulement. Le groupe a par ailleurs décidé de ne pas verser de dividende en 2023.

Forvia va aussi abaisser son point mort – c’est-à-dire le seuil à partir duquel le groupe est bénéficiaire – d’une production mondiale de 65 millions de véhicules en 2021 à 61 millions de véhicules en 2025. Ce qui sera notamment rendu possibles via les 250 millions d'euros de synergies de coûts dégagées par l’intégration d’Hella au sein de Faurecia.

Des objectifs 2025 "plus réalistes"

L’équipementier automobile a également remis à plat ses objectifs financiers pour 2025 qu’il avait communiqués au moment de l’annonce du projet de rachat de Hella, en août 2021. Forvia compte atteindre un chiffre d’affaires d'environ 30 milliards d’euros, contre 33 milliards précédemment, dégager une marge opérationnelle supérieure à 7% contre plus de 8,5% auparavant, et générer un flux de trésorerie net représentant 4% du chiffre d’affaires.

"Notre hypothèse de production automobile mondiale pour 2025 est maintenant révisée à 88 millions d'unités, soit 6 millions de moins par rapport à notre précédente hypothèse lors du Capital Markets Day de février 2021, principalement due aux conditions macroéconomiques difficiles entre 2021 et 2023", a indiqué le directeur général de Faurecia, Patrick Koller, dans un communiqué.

Cette feuille de route s’avère toutefois fraîchement accueillie par le marché. Vers 15h, l’action Faurecia chute de 8,8% à 13,485 euros. Depuis le début de l’année, l’action plonge de 64,6%.

"La société devait remettre à jour ses cibles pour 2025, qui sont désormais plus réalistes. Peut-être que certains investisseurs espéraient que l’évènement constituerait un catalyseur avec peut-être un relèvement des synergies du rapprochement avec Hella ou du programme de cessions d’actifs. Or rien de tout cela n’est arrivé", relève un analyste.

