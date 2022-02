Faurecia : Entre les stigmates de la crise et le rapprochement avec Hella, Forvia affiche ses ambitions

(BFM Bourse) - Faurecia vient de boucler un nouvel exercice délicat, à nouveau déficitaire, mais évoque une "année fondatrice", marquée par la prise de contrôle dans le groupe allemand Hella. En voire de se rebaptiser Forvia, l'équipementier automobile se veut désormais ambitieux à horizon 2025.

Né de la fusion en 1998 d'ÉCIA (pour "équipements et composants pour l’industrie automobile"), filiale de PSA, et du producteur de sièges automobiles Bertrand Faure, Faurecia est devenu indépendant en début d'année dernière via la distribution, par Stellantis (groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler) directement à ses actionnaires de sa participation au capital de sa filiale.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"2021 a été une année sans précédent pour Faurecia" commente son directeur général Patrick Koller, cité dans le communiqué. "Premièrement, la distribution réussie des actions détenues par PSA/Stellantis a considérablement augmenté notre flottant [à plus de 90% aujourd'hui, contre moins de 50% auparavant, NDLR], élargi notre actionnariat international et amélioré la liquidité des actions. Deuxièmement, nous avons lancé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Hella, un investissement stratégique et transformant qui a été conclu avec succès en cinq mois" développe-t-il.

Après avoir annoncé en août dernier le lancement d'une OPA sur les actions du groupe familial allemand (n°1 mondial des éclairages), Faurecia a en effet indiqué avoir finalisé cette opération le 31 janvier en acquérant plus de 80% du tour de table pour 6,7 milliards d'euros. Une semaine plus tard, le 7 février, l'équipementier tricolore revoyait à la hausse sa prévision de synergies de coûts issues du rachat, indiquait que cette opération allait donner naissance au n°7 mondial des équipementiers automobiles, et changeait de nom pour "Forvia" - contraction de "Forward", soit un mouvement vers l'avant, et de "Via", référence à la route et aux mobilités. Avant cette opération, Faurecia n'était "que" le 22e équipementier mondial, notamment derrière Michelin (13e), selon le classement annuel réalisé par nos confrères de l'Usine Nouvelle en novembre.

Et Forvia dévoile donc ses objectifs 2022 et à moyen-terme ce lundi, après une nouvelle année contrariée. Le groupe évoque en effet "une performance résiliente malgré des circonstances défavorables", la pénurie de matériaux semi-conducteurs ayant limité le rebond de la production automobile mondiale à +3,8% en 2021 (après -16% en 2020, à un creux depuis 2010).

Les derniers résultats annuels de Faurecia avant sa consolidation ressortent néanmoins en ligne avec ses objectifs abaissés en novembre. Plus précisément, ses revenus s'établissent supérieurs aux attentes (à 15,6 milliards contre "entre 15 et 15,5 milliards annoncés) tandis que sa marge opérationnelle s'établit à 5,5%, conforme avec l'objectif ajusté à la baisse - contre 6 à 6,2% des ventes dans la "guidance" précédente.

La hausse des coûts des matières premières, notamment les aciers spéciaux et les plastiques, ont occasionné 400 millions d'euros de surcoûts, "répercutés à hauteur de 80% aux clients", précise néanmoins le directeur financier du groupe Michel Favre, dans une conférence de presse.

Les prévisions fournies par le groupe ne concernent en revanche à ce stade (et du fait de la finalisation récente de l'acquisition) ne concernent que le périmètre de Faurecia à fin 2021. Et dans l'hypothèse d'une reprise de la production automobile mondiale qui atteindrait 78,7 millions de véhicules en 2022 (soit +7,2% sur un an), l'équipementier voit désormais ses revenus rebondir pour s'établir entre 17,5 et 18 milliards d'euros sur l'exercice en cours. Il prévoit en outre que sa marge opérationnelle s'établisse entre 6% et 7%, "avec un deuxième semestre proche des niveaux pré-Covid", lorsque la pénurie de semi-conducteurs commencera à s'atténuer, espère Faurecia. Ces objectifs seront néanmoins ajustés le 28 avril prochain pour inclure la consolidation de Hella sur les comptes de Faurecia sur 11 mois, soit à compter du 1er février 2022.

Fort d'une "nouvelle année de prises de commandes solide" (75 milliards d'euros sur les trois dernières années), Forvia réitère par ailleurs ses ambitions à horizon 2025 affichées dès août dernier, à savoir "un chiffre d'affaires 2025 supérieur à 33 milliards d'euros [dont 24,5 milliards pour Faurecia, NDLR] et une marge opérationnelle supérieure à 8,5 % du chiffre d'affaires".

En Bourse, le titre a ouvert en nette hausse de plus de 3% avant d'effacer rapidement la totalité de ses gains initiaux, puis de plonger en territoire négatif. Peu avant 11h, il lâche 2% à 38,84 euros, portant à 10% son recul sur les 4 dernières séances.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse