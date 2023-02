Faurecia : Avec le bouclage de son programme de cessions, Forvia accélère son désendettement

(BFM Bourse) - L'équipementier automobile a publié des résultats annuels qui portent les stigmates de l'environnement inflationniste. Mais la génération de trésorerie constitue une bonne surprise et le groupe a annoncé un projet de cession qui va lui permettre d'atteindre son objectif de 1 milliard d'euros de ventes d'actifs.

Forvia a connu une année 2022 à oublier sur le plan boursier. L'équipementier automobile a finalisé au début de l'an passé le rachat de plus de 80% du capital de l'allemand Hella, ce qui lui a donné son nom actuel (Forvia est en effet un nom ombrelle qui rassemble à la fois Faurecia et sa filiale Hella).

Problème: cette opération a été réalisée dans un contexte d'inflation et de remontée des taux d'intérêts, laissant le groupe endetté à un moment où les investisseurs ont tendance à sanctionner les groupes avec un bilan financier tendu.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

D'autant que, contrairement aux constructeurs, les équipementiers automobiles possèdent un "pricing power" (capacité à hausser les prix sans perdre de clients), modeste, avec la nécessité de négocier avec les clients la répercussion de l'envolée des coûts de l'énergie et de la main d'œuvre. En conséquence l'action Faurecia a connu en 2022 la sixième plus forte baisse du SBF 120, avec une chute de 62,7%.

Le cash-flow impressionne

Mais la nouvelle année, lui sourit davantage: l'action Faurecia regagne 48% depuis le 1er janvier et gagne 4,6% ce lundi vers 10h20, après la publication de ses résultats annuels.

A proprement parler, les comptes annuels s'avèrent en ligne avec les attentes, les ventes ont atteint 25,46 milliards d'euros, en hausse de 17% hors effets de changes et de périmètre, contre un chiffre attendu à 25,2 milliards d'euros en moyenne par les analystes, selon Stifel. La marge opérationnelle est même légèrement inférieure aux attentes à 4,4% contre 4,5% anticipé par le consensus. Le résultat net a été négatif, à 382 millions d'euros, contre une perte de 79 millions en 2021, en raison de coûts exceptionnels, notamment 143 millions d'euros liés à la décision de Forvia de quitter la Russie, 51 millions de coûts d'intégration et 41 millions d'euros dû à l'inflation des matières premières, de la main d'œuvre et de l'énergie.

Reste que pour un groupe endetté, l'attention se porte sur la génération de trésorerie car c'est l'indicateur qui montre si le groupe est sur la bonne voie pour réduire son passif financier. Or, justement le flux de trésorerie net constitue "la bonne surprise" de cette publication, avec un montant de 471 millions d'euros, près de quatre fois supérieur aux attentes du consensus (124 millions d'euros), relève Stifel. Le groupe lui comptait tout juste atteindre l'équilibre.

Forvia a notamment bénéficié d'une entrée de trésorerie de 374 millions d'euros, liée à la réduction du besoin en fonds de roulement qui reflète les premiers effets de son programme de pilotage du cash "Manage by cash", "principalement l'amélioration du recouvrement de créances et la réduction de 0,6 jours des stocks, soit un effet positif de 85 millions d'euros", explique la société. La hausse de l'affacturage a également constitué une entrée de trésorerie de 183 millions d'euros.

La dette se réduit nettement

L'autre bonne nouvelle de cette publication est que Faurecia a annoncé dimanche soir un projet de cession de sa division SAS Cockpit Modules (assemblage et services logistiques) pour une valeur d'entreprise de 540 millions d'euros au groupe indien Motherson, cession dont la finalisation est prévue pour mi-2023. Cette annonce fait suite à une précédente opération, communiquée la semaine dernière, et portant sur la vente de son activité de traitement des gaz d'échappement de véhicules utilitaires pour 150 millions d'euros à l'américain Cummins. En intégrant ces deux projets de ventes d'actifs, Forvia a déjà atteint son programme de cessions pour un montant cible de 1 milliard d'euros, qu'il comptait boucler autour de la fin 2023.

"Avoir bouclé ce programme est très positif et va ainsi permettre de soulager le bilan du groupe. Par ailleurs, SAS n'était a priori pas dans la liste des actifs à céder, ce qui pourrait permettre à la société de potentiellement vendre d'autres actifs. Ces cessions associées à un cash-flow supérieur aux attentes, sont rassurantes sur la trajectoire de désendettement du groupe", développe un analyste financier.

L'endettement de la société a en effet nettement diminué, avec un levier d'endettement (mesuré par le ratio dette nette / résultat brut d'exploitation) de 2,6 à fin décembre contre 3,1 à fin juin. Forvia estime que ce ratio devrait, fin 2023 se situer entre 2 et 2,4 en intégrant les cessions annoncées.

Concernant ses autres projections pour 2023, Forvia compte dégager un chiffre d'affaires compris entre 25,2 milliards d'euros et 26,2 milliards d'euros, fourchette qui intègre les cessions annoncées par la société. La marge opérationnelle est attendue entre 5% et 6% du chiffre d'affaires, soit davantage, en milieu de fourchette que les 5,2% attendu par le consensus, et le cash-flow net représenterait plus de 1,5% du chiffre d'affaires, toujours selon ces projections.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse