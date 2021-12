Facebook : UBS reprend à l'achat, objectif rehaussé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a repris jeudi la couverture du titre Meta Platforms avec une recommandation d'achat et un objectif de cours revu à la hausse de 416 à 425 dollars.



Dans une note consacrée au secteur de l'Internet, le broker juge que Wall Street a tendance à sous-estimer les revenus publicitaires que devrait générer le groupe sur l'exercice 2022.



'Nos vérifications laissent penser que les réductions de budgets liées aux questions de confidentialité sont désormais révolues et que les budgets sont sur le point de repartir avec le déploiement de nouvelles technologies', poursuit-il.



UBS fait également remarquer que le titre Meta s'échange aujourd'hui sur la base d'une décote de 26% vis-à-vis de l'indice S&P 500, à comparer avec un niveau de l'ordre de 11% sur les trois dernières années.



Le courtier fait du titre l'une de ses valeurs préférées au sein du secteur, aux côtés d'Alphabet et de Snap.



