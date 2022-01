Facebook : Le fondateur de DoorDash rejoint le conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Meta a annoncé mardi soir la nomination avec effet immédiat de Tony Xu, le co-fondateur et directeur général de DoorDash, au sein de son conseil d'administration.



Diplômé de Berkeley et de Stanford, Xu est depuis 2013 directeur général et membre du conseil d'administration de DoorDash, un spécialiste de la livraison de repas et de courses à domicile.



'Tony a créé un formidable service en permettant à des millions de personnes de se faire livrer de la nourriture et d'autres articles auprès de centaines de milliers de restaurants et de petites entreprises', souligne Mark Zuckerberg, le directeur général de Meta.



'J'ai toujours pensé qu'il était d'avoir d'importants leaders de la tech au sein de notre conseil et Tony propose à la fois l'expérience de la gestion d'une entreprise technologique et la capacité de résoudre les problèmes complexes liés au marché de la distribution', a-t-il déclaré.



