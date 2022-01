Facebook : Facebook reçoit 60 ME d'amende de la CNIL

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) annonce aujourd'hui avoir infligé une amende de 60 millions d'euros à Facebook - et 150 millions d'euros à Google - après avoir constaté que sur les sites des deux sociétés, il était plus simple pour les internautes d'accepter les cookies que de les refuser.



Concrètement, plusieurs clics sont nécessaires pour refuser tous les cookies alors qu'un seul suffit à les accepter, ce qui constitue une atteinte à la liberté de consentement, a estimé la CNIL. Le choix de l'internaute est donc biaisé en faveur du consentement, plus simple et rapide.



La CNIL a accordé trois mois à Google et Facebook pour faire en sorte qu'il soit aussi simple d'accepter les cookies que de les refuser et garantir ainsi la liberté du consentement des utilisateurs. À défaut de régularisation dans le délai imparti, les sociétés seront soumises à une astreinte de 100 000 euros par jour de retard.





