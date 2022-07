Facebook : Credit Suisse abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé mardi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur Meta Platforms, qu'il ramène de 273 à 245 dollars tout en déclarant s'attendre à une amélioration du flux d'actualités autour de la valeur.



Le bureau d'études - qui maintient son opinion 'surperformance' sur le titre - dit anticiper des résultats de deuxième trimestre en ligne avec les attentes, mais se montre plus prudent sur la seconde partie de l'exercice du fait de la détérioration du contexte économique.



Dans sa note, Credit Suisse étaye son avis favorable sur le géant des réseaux sociaux par la possibilité de bonnes surprises au niveau des recettes publicitaires liées à la capacité d'innovation du groupe (boutiques Facebook, moteur de recherche sur Marketplace, ....).



Pour l'analyste, Wall Street se montre trop timorée dans son estimation du potentiel de monétisation sur le long terme de l'entreprise technologique, qui dispose selon lui d'autres réserves comptant des milluards d'utilisateurs, notamment du côté de Messenger ou WhatsApp.



