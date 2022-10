Facebook : BofA dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a dégradé lundi sa recommandation sur Meta Platforms, qui passe de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 196 à 150 dollars.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine justifie sa décision par le ralentissement de l'activité qui se profile du côté du marché de la publicité en ligne.



Si BofA dit s'attendre à des résultats en ligne mercredi soir à l'occasion de la publication des comptes de troisième trimestre, ses prévisions pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023 sont, elles, inférieures à celles du marché.



La banque privée étaye sa prudence par l'incertitude qui entoure 2023, en particulier la première moitié de l'année durant laquelle la réduction des budgets des annonceurs est appelée à peser sur l'activité du groupe de réseaux sociaux.



