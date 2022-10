Facebook : Le titre recule, BofA dégrade

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Meta Platforms signe lundi l'une des plus fortes baisses de l'indice Nasdaq 100, Bank of America étant passé de 'achat' à 'neutre' sur la valeur avec un objectif de cours ramené de 196 à 150 dollars.



A 11h20 (heure de New York), l'action reculait de 0,8% après avoir cédé jusqu'à 4% en début de journée, quand le Nasdaq cédait dans le même temps 0,2%.



Dans une note, la banque d'affaires américaine justifie sa décision par le ralentissement de l'activité qui se profile du côté du marché de la publicité en ligne.



L'action Meta semble également pâtir des critiques adressées par Altimeter, l'un de ses principaux actionnaires, concernant l'orientation stratégique récemment prise par le géant des réseaux sociaux.



Dans une lettre ouverte adressée à Mark Zuckerberg, Brad Gerstner, le patron d'Altimeter, estime que l'ancien Facebook doit retrouver sa forme après avoir eu tendance à se reposer sur ses lauriers ces derniers temps.



Brad Gerstner demande à la direction du groupe de supprimer au moins 20% des effectifs, de ramener le montant des investissements annuels de 30 à 25 milliards de dollars et ne pas consacrer plus de cinq milliards de dollars d'investissement par an au 'métavers'.



L'action Meta perd 61% depuis le début de l'année, contre un repli de 30% pour le Nasdaq.



