Facebook : Mizuho Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mizuho Securities renouvelle sa note 'achat' sur le titre Meta Platforms, assortie d'un objectif de cours de 325 dollars, alors que Sheryl Sandberg, directrice opérationnelle de Meta, a fait part sur Facebook de sa décision de quitter l'entreprise après 14 années.

Elle restera néanmoins membre du conseil d'administration de la société.



Il est prévu que Javier Olivan, jusqu'à présent directeur de la croissance du groupe, lui succède, indique le bureau d'analyses Mizuho Securities.



Le broker indique que ce choix devrait permettre une transition en douceur, même si l'expérience de Sheryl Sandberg 'sera difficile à remplacer'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.