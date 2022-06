Facebook : La commission demande le respect des règles de l'UE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission et les autorités de protection des consommateurs demandent instamment à WhatsApp de tenir les consommateurs mieux informés de ses politiques en matière de données et de ses mises à jour de ses conditions de service.



Aujourd'hui, le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) et la Commission européenne ont envoyé une lettre supplémentaire à WhatsApp invitant l'entreprise à agir pour répondre aux préoccupations qui subsistent en ce qui concerne ses mises à jour de ses conditions de service et de sa politique en matière de respect de la vie privée et à informer clairement les consommateurs de leur modèle économique.



Didier Reynders, commissaire à la justice, a déclaré: ' WhatsApp doit veiller à ce que les utilisateurs comprennent ce qu'ils acceptent et comment leurs données à caractère personnel sont utilisées à des fins commerciales, en particulier pour offrir des services à des partenaires commerciaux. Je répète que j'attends de WhatsApp qu'il respecte pleinement les règles de l'UE qui protègent les consommateurs et leurs droits fondamentaux '.



WhatsApp dispose à présent d'un mois pour démontrer aux autorités chargées de la protection des consommateurs que ses pratiques sont conformes au droit de la consommation de l'UE.



