Facebook : Jefferies réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Meta Platforms (ex Facebook) avec un objectif de cours ramené de 350 à 330 dollars, nouvelle cible fondée sur un ratio de 22 fois son BPA attendu pour l'exercice 2023.



'Étant donné que nous estimons que les investissements de Meta devraient rester élevés pendant une période de ralentissement de la croissance des revenus, nous réduisons de 7% notre résultat opérationnel attendu pour 2023', explique le broker.



'Cela dit, nous pensons que les investissements dans l'IA pour la pertinence des publicités, la réalité augmentée/réalité virtuelle et le shopping sont prudents et notons qu'aux niveaux actuels, le titre intègre une valeur négative pour l'activité Reality Labs', nuance-t-il.



