Facebook : Conclusion d'un PPA avec EDPR au Texas

(CercleFinance.com) - EDP Renewables, par l'intermédiaire de sa filiale EDP Renewables North America, et Meta (ex-Facebook) annoncent avoir conclu un contrat d'achat d'énergie (PPA) à long terme portant sur 156 MW des 240 MW du parc solaire de Cattlemen, au centre du Texas.



EDPR NA procédera également à sa construction et à son exploitation en tant qu'unique propriétaire. L'investissement en capital est estimé à 280 millions de dollars pour une mise en service prévue en 2023.



Il s'agit du second PPA entre EDP Renewables et Meta, avec celui pour le parc éolien Headwaters II dans l'Indiana. Les deux groupes sont aussi partenaires dans le parc solaire Randolph dont la capacité sera dédiée au data center Meta de Mesa, en Arizona.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel