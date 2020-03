Facebook : Un ancien secrétaire adjoint du Trésor au board

(CercleFinance.com) - Facebook a annoncé hier que Robert Kimmitt, un ancien secrétaire adjoint du Trésor américain, avait été nommé au conseil d'administration de la société en tant qu'administrateur indépendant principal, avec effet immédiat.



Vétéran de la guerre du Vietnam, Robert Kimmitt a été ambassadeur des États-Unis en Allemagne entre 1991 et 1993, et a été directeur général de Lehman Brothers entre 1993 et ​​1997.



Facebook a également déclaré jeudi que Jeffrey Zients, CEO de la société de capital-investissement Cranemere, a informé la société qu'il ne se présenterait pas pour une réélection au board.



