Facebook : Partenaire de l'OMT pour le marketing numérique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) annonce aujourd'hui s'être associée à Facebook dans le but d'aider les destinations du monde entier à mieux exploiter la puissance du marketing numérique.



Institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme, l'OMT a engagé cette année une série d'initiatives dans le domaine de l'analyse du marché et du marketing.



'Maintenant que le tourisme commence à repartir dans certaines régions du monde, une série de séances spéciales coorganisées avec Facebook ont permis d'apporter des éclairages importants sur la façon dont un marketing numérique bien employé peut aider les destinations à obtenir un avantage concurrentiel en prévision des mois difficiles à venir', indique l'OMT.



L'organisation plaide notamment pour de meilleures pratiques en matière de communication Facebook et Instagram et sur le rôle de la publicité et de la créativité pour atteindre de nouveaux publics.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.