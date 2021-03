Facebook : Mark Zuckerberg compte encourager la vaccination

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mark Zuckerberg, le fondateur et directeur général de Facebook, a annoncé lundi que le réseau social allait lancer une série de mesures afin d'aider ses utilisateurs à se faire vacciner contre le Covid-19.



Dans un communiqué, le groupe de Menlo Park (Californie) explique qu'il compte proposer un outil informant les utilisateurs de la date et de l'endroit où ils peuvent se faire vacciner à partir d'un lien disponible depuis leur 'mur' (newsfeed).



Facebook indique qu'il compte par ailleurs étendre les fonctionnalités de son 'centre d'information sur le Covid' (Covid Information Center) à sa plateforme de partage de photographies Instagram.



Enfin, le réseau social explique collaborer avec les autorités sanitaires et gouvernementales afin de faciliter l'inscription sur les listes de vaccination à partir de l'application WhatsApp.



Facebook estime que plus de trois milliards de messages relatifs à l'épidémie de Covid ont d'ores et déjà été envoyés aux utilisateurs de sa plateforme WhatsApp par les administrations et les ONG.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.